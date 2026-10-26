Gubernur Luthfi Membuka Porprov Jateng 2026, Singgung Geopolitik Global

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026 resmi dibuka di Stadion Jatidiri Kota Semarang pada Minggu (25/10) malam.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan ajang empat tahunan ini momentum bagi Jateng menunjukkan kemampuan menyelenggarakan porprov sekaligus memperkuat persatuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

“Di saat geopolitik dunia, keterbatasan fiskal dan lain sebagainya, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat menarik hati. Sehingga kita perlu merapatkan suatu barisan dalam rangka asas persatuan dan kesatuan,” kata Luthfi.

Menurutnya, Porprov Jateng bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan medali, tetapi sarana mempererat hubungan antardaerah di Jateng. Sebanyak 35 kabupaten/ kota akan bertanding di wilayah Semarang Raya.

Luthfi menyebut kehadiran atlet, ofisial, dan pendamping dapat meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perputaran uang di masyarakat.

“Semarang kebanjiran hotel, kebanjiran UMKM dan lain sebagainya. Uang perputaran menambah ekonomi baru di saat dunia global memperhatikan di Jawa Tengah mampu melaksanakan Porprov,” ujarnya.

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Dia berharap Porprov Jateng menjadi bukti bahwa Jawa Tengahd mampu menyelenggarakan kegiatan olahraga berskala provinsi sekaligus menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Napasnya adalah napas kebersamaan, Porprov Jateng ke 17 ini sebagai ajang konsolidasi mempersatukan bahwa Jawa Tengah adalah Jawanya Jawa yang tidak dimiliki Jawa yang lain,” katanya.