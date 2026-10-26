KONI Jateng Mengakui Lomba Selam Laut Berat, Evaluasi Dilakukan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengakui perlombaan selam laut sejauh 3 kilometer dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026 memiliki tingkat kesulitan tinggi.

Evaluasi keselamatan akan dilakukan menyusul meninggalnya atlet asal Kabupaten Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja (22) saat berlaga dalam Porprov Jateng di Awan Costa POJ City Semarang, Minggu (25/10) pagi.

Ketua KONI Jateng Sudjarwanto mengatakan evaluasi akan mencakup kesiapan fisik atlet, pemeriksaan kesehatan sebelum bertanding, serta dukungan tim medis dan perahu penyelamat.

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Dia menyebut telah menambah tim medis dan perahu penyelamat untuk mendukung pertandingan. Pemeriksaan terhadap atlet juga akan diperketat agar tidak hanya mencakup kondisi fisik, tetapi juga kesiapan menghadapi perlombaan.

“Ya memang berat. Jujur saja untuk karena 3 km itu berat. Maka kami tambah tim medis. Lalu juga kapal untuk penyelamatan. Dan saya minta juga ditambahkan lagi prosedur untuk diperiksa sebelum bermain. Tentu kesehatan bukan fisik saja, tetapi juga kesiapan dia untuk menghadapi pertandingan itu,” kata Sudjarwanto seusai pembukaan Porprov Jateng di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10) malam.

Sebelum mengikuti nomor selam laut, Syabilla diketahui meraih dua medali emas pada nomor selam kolam. Namun, saat perlombaan selam laut, atlet tersebut sempat melambaikan tangan sebagai tanda menyerah.

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Tim penyelamat yang mendekat menggunakan perahu karet sempat menawarkan bantuan. Namun, Syabilla berenang kembali melanjutkan perlombaan. Ketika kondisinya melemah menjelang akhir pertandingan, dia kemudian dievakuasi ke darat untuk mendapatkan penanganan medis.

Syabilla sempat dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (RS KSH) Semarang. Namun, nyawanya tidak tertolong.