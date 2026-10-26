Karhutla Gunung Sumbing Padam, Pemulihan Pascabencana Jadi Pekerjaan Rumah

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melalap 974,29 hektare kawasan Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung, Wonosobo dan Magelang Jawa Tengah diklaim telah padam.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut kebakaran yang meluas di tiga kabupaten tersebut tidak hanya menghanguskan vegetasi, tetapi juga merusak sejumlah fasilitas yang menopang kehidupan warga.

Pihaknya telah menginstruksikan tim gabungan tidak hanya memastikan api benar-benar padam, tetapi juga mengevaluasi dampak kebakaran dan mempercepat rehabilitasi kawasan terdampak.

“Wilayah Gunung Sumbing telah padam, tetapi yang kami evaluasi adalah upaya pascabencananya. Di antaranya, kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi,” kata Luthfi dalam keterangannya, Senin (26/10).

Dia menyoroti sejumlah langkah yang segera dilakukan, yakni perbaikan kerusakan pipa air bersih warga, pemulihan vegetasi hingga ancaman kebakaran susulan kini menjadi pekerjaan rumah.

“Banyak pipa-pipa yang terbakar atau rusak itu harus kami recovery kembali. Kemudian, lakukan reboisasi pascabencana. Beberapa masyarakat mengusulkan untuk diberikan tanaman-tanaman yang siap untuk direboisasi kembali. Reboisasi kita lakukan bersama,” ujar Luthfi.

Luthfi menyatakan penyebab kebakaran Gunung Sumbing masih dalam penyelidikan. Meski terdapat indikasi awal faktor kelalaian manusia, pemerintah meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum hasil penyelidikan keluar.

“Penyebab kebakaran atau titik mula api masih dilakukan penyelidikan, indikasi awal adalah human error. Jangan sampai nanti terulang, apalagi sengaja,” kata eks Kapolda Jawa Tengah tersebut.