Operasi Patuh Candi 2026, Polisi Tegas, Tetapi Tidak Arogan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Muhammad Aldian mengingatkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Patuh Candi 2026 agar mengedepankan pendekatan humanis saat menindak pelanggar lalu lintas.

Dia menyebut penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, selektif, dan profesional tanpa mengabaikan sikap santun kepada masyarakat.

Kombes Aldian mengatakan operasi yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026 itu tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya penindakan. Keberhasilan operasi harus diukur dari meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

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“Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan, bukan dari banyaknya penindakan,” kata Kombes Aldian dalam Apel Operasi Patuh Candi 2026 di Mapolda Jateng, Senin (26/10).

Dia meminta personel memprioritaskan penanganan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain melawan arus dan tidak menggunakan helm.

Menurutnya, penindakan harus disertai edukasi dan pendekatan persuasif melalui teguran serta peringatan yang disampaikan secara simpatik.

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Kombes Aldian meminta sikap profesional seluruh personel selama bertugas. Kehadiran polisi lalu lintas di tengah masyarakat diharapkan memberikan manfaat nyata, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan.

“Pastikan seluruh personel di lapangan mengedepankan pelayanan, sikap santun, dan tidak arogan,” ujarnya.