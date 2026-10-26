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7 Tahun Koma Seusai Dikeroyok di Wonogiri, Kompol Aditia Berpulang

Senin, 26 Oktober 2026 – 16:15 WIB
7 Tahun Koma Seusai Dikeroyok di Wonogiri, Kompol Aditia Berpulang - JPNN.com Jateng
Mantan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Kompol Aditia Mulya Ramdhani meninggal setelah koma sejak dikeroyok massa perguruan pencak silat pada 2019. Foto: Polda Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kabar duka datang dari jajaran kepolisian Jawa Tengah. Kompol Aditia Mulya Ramdhani, mantan Kasat Reskrim Polres Wonogiri, meninggal dunia pada Senin (26/10) sekitar pukul 03.00 WIB.

Aditia meninggal setelah koma selama lebih dari tujuh tahun akibat menjadi korban pengeroyokan massa yang dilakukan oleh perguruan pencak silat pada 8 Mei 2019.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto membenarkan kabar meninggalnya mantan perwira tersebut.

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“Betul,” kata Yuliyanto, Senin (26/10).

Selama bertahun-tahun, Aditia menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Upaya pengobatan bahkan dilakukan hingga ke Singapura, tetapi kondisinya tidak kunjung pulih.

“Sudah dilakukan pengobatan di Semarang, Jakarta, Singapura juga, tetapi tetap dalam kondisi koma,” ujar Yuliyanto.

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Kasus pengeroyokan yang menimpa Aditia terjadi pada Rabu malam, 8 Mei 2019. Pelakunya merupakan massa dari sebuah kelompok perguruan pencak silat.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polda Jateng memeriksa puluhan orang. Polisi kemudian menetapkan sembilan orang sebagai tersangka utama yang disebut terlibat langsung dalam penganiayaan terhadap korban.

Mantan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Kompol Aditia Mulya Ramdhani meninggal setelah koma sejak dikeroyok massa perguruan pencak silat pada 2019.
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TAGS   koma pengeroyokan Perguruan Silat kompol aditia mulya polisi Polda Jawa Tengah

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