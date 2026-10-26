Audit Surveilans, Menjaga Layanan Industri Kecil Menengah Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah (Disperindag Jateng) memperkuat sistem manajemen mutu melalui audit surveilans ISO 9001:2015.

Audit surveilans yang berlangsung pada 20 Oktober 2026 itu, dilakukan untuk menjaga konsistensi standar pelayanan kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), perusahaan rintisan (startup), serta pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindag Jateng Ida Bagus Ketut Alamsyah mengatakan audit itu bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga kualitas pelayanan dan kinerja.

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“Perjalanan meraih ISO pada tahun lalu adalah titik awal. Tantangan yang sebenarnya adalah menjaga konsistensi, integritas, dan budaya perbaikan berkesinambungan di setiap lini kerja kami, mulai dari pembinaan, produksi, hingga pelayanan publik,” ujar Ida Bagus, Senin (26/10).

Menurutnya, evaluasi dan audit berkala menjadi bagian penting untuk memastikan sistem manajemen mutu tetap berjalan sesuai standar. Melalui upaya itu, pihaknya ingin menghadirkan pelayanan yang transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku industri kreatif dan kemasan di Jateng.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh output Balai, baik di bidang kreatif digital maupun kemasan tetap memenuhi standar kualitas global. Melalui prosedur kerja yang tersistematis, kami berkomitmen untuk terus cepat tanggap dalam mendampingi IKM dan startup agar mampu bersaing di era disrupsi digital,” ujarnya.

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CEO PT Yura Prima Solusindo Wahyu Adi Saputro mengapresiasi komitmen Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindag Jateng dalam mempertahankan standar manajemen mutu.

Menurut mitra pendamping strategis tersebut, mempertahankan sertifikasi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan sistem dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.