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Hujan Mulai Mengguyur Kota Semarang, Ini Penjelasan BMKG

Selasa, 27 Oktober 2026 – 10:40 WIB
Hujan Mulai Mengguyur Kota Semarang, Ini Penjelasan BMKG - JPNN.com Jateng
Ilustrasi pejalan kaki menggunakan payung di tengah guyuran hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan mulai mengguyur Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (26/10) malam. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak berlangsung bersamaan.

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Gempita Icky Dzikrillah mengatakan awal musim hujan di Kota Semarang diperkirakan terjadi pada akhir November hingga awal Desember.

“Prediksi awal musim hujan di Kota Semarang terbagi menjadi dua waktu, yakni akhir November dan awal Desember,” kata Icky kepada JPNN.com, Selasa (27/10).

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Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, awal musim hujan di Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah, yakni bagian utara dan selatan. Wilayah selatan diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan.

Kondisi topografi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan awal musim hujan tersebut. Wilayah Semarang bagian selatan yang cenderung berbukit memiliki faktor lokal mendukung pertumbuhan awan pembawa hujan.

“Faktor lokal di wilayah selatan juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan awan-awan pembawa hujan,” ujarnya.

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Menurutnya, secara klimatologis, periode ini sudah memasuki bulan-bulan basah. Namun, El Nino yang terjadi tahun ini menyebabkan musim hujan mundur.

Meski demikian, potensi hujan saat ini mulai meningkat dibandingkan dengan Juli, Agustus, dan September. Namun, pengaruh El Nino membuat curah hujan yang turun masih berkurang.

Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan potensi hujan di Kota Semarang dalam beberapa hari ke depan.
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TAGS   jateng Jawa Tengah semarang Angin Kencang Musim Hujan Petir hujan info bmkg

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