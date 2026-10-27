Kematian Atlet Selam Asal Jepara di Porprov Jateng, Polisi Periksa 4 Saksi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kematian atlet selam asal Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja saat berlaga di Porprov Jawa Tengah 2026 masih diselidiki polisi.

Penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam insiden yang terjadi di perairan Awann Costa, Semarang Barat, Minggu (25/10).

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Erlin Tang Jaya mengatakan, penyidik telah meminta keterangan empat saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

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Saksi yang diperiksa meliputi tenaga medis, petugas motoris yang bertugas mengawasi area perlombaan, serta pihak penyelenggara.

“Keterangan mereka kami perlukan untuk mengetahui situasi di lapangan, termasuk bagaimana pengawasan dan penanganan ketika korban mengalami kondisi darurat,” kata Erlin, Selasa (27/10).

Polisi juga mendalami kronologi kejadian dan kondisi korban sebelum akhirnya meninggal dunia. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bagaimana insiden itu berlangsung, termasuk penanganan yang diberikan ketika korban mengalami keadaan darurat.

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Terkait penyebab kematian, Erlin menyebut pemeriksaan medis sementara menemukan kandungan air dalam jumlah banyak di paru-paru korban. Temuan itu mengarah pada kemungkinan korban mengalami tenggelam, tetapi penyebab kematian secara menyeluruh masih didalami.

“Ada kemungkinan korban mengalami tenggelam. Namun, untuk memastikan keseluruhan penyebab dan keadaan yang menyertai kejadian ini, pemeriksaan masih terus kami dalami,” ujarnya.