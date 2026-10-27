Pemkab Jepara Siapkan Penghormatan untuk Atlet Selam yang Meninggal di Porprov Jateng 2026

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan penghormatan khusus untuk Syabilla Rizkia Putri Raharja, atlet renang dan selam yang meninggal dunia saat berlaga di Porprov XVII Jawa Tengah 2026.

Nama Syabilla akan diabadikan sebagai nama kolam renang di Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara.

Pemkab Jepara juga merencanakan pembangunan monumen untuk mengenang perjuangan atlet muda yang telah menyumbangkan dua medali emas bagi daerahnya tersebut.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan rencana itu saat bertakziah ke rumah duka di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Senin (26/10).

Menurut Witiarso, keluarga telah diajak berkomunikasi mengenai rencana pembangunan monumen dan memberikan persetujuan.

Pengabadian nama Syabilla di fasilitas olahraga daerah diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga menginspirasi atlet-atlet muda Jepara untuk terus berprestasi.

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“Perjuangan dan prestasi Syabilla diharapkan terus dikenang serta menjadi penyemangat bagi atlet-atlet Jepara untuk berprestasi di tingkat regional maupun nasional,” kata Witiarso.

Ketua Kontingen Jepara Ary Bachtiar menyebut kedatangan bupati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga atlet yang meninggal ketika membela daerah.