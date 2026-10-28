Kabar Duka Porprov Jateng, Atlet Pencak Silat Kota Semarang Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kabar duka datang kembali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XXVII 2026 Semarang Raya. Atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinata (20) meninggal dunia saat bertanding dalam laga empat tahunan itu.

Koordinator Pelatih Pencak Silat Porprov Kota Semarang Nurfaqih menjelaskan Ayudiah tutup usia setelah menjalani operasi akibat dislokasi yang dialaminya.

Cedera tersebut bermula ketika Ayudiah bertanding pada babak perempat final melawan Kabupaten Batang di Gelanggang Olahraga (GOR) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Senin (26/10).

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Saat pertandingan berlangsung, jari tengah Ayudiah terkena tendangan hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah.

“Jarinya terkena tendangan, kemudian berdarah. Ternyata, ruas-ruas jari tengahnya mengalami cedera dan tulangnya bergeser. Ketika dirontgen juga tidak ada patah. Hanya bergeser,” kata Nurfaqih, Rabu (28/10).

Seusai insiden, Ayudiah dilarikan ke di Rumah Sakit Primaya untuk mendapatkan perawatan medis. Sang atlet lantas menjalani operasi pada keesokan harinya, Selasa (27/10) sekitar pukul 18.00 WIB.

Sekitar pukul 19.30, orang tua Ayudiah memberi kabar bahwa sang putri telah selesai operasi. Menurut Nurfaqih, operasi berjalan lancar dan tidak menunjukkan adanya masalah. Ayudiah juga tidak memiliki penyakit bawaan.

“Pagi-pagi bapaknya mengabari kalau dia (Ayudiah, red) sudah tidak ada (meninggal dunia, red),” katanya.