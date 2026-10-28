Sasana Tinju X-Sector Hadir di Semarang, Siapkan Pemuda Jadi Atlet Berprestasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Di tengah tantangan pergaulan dan kebutuhan akan ruang aktivitas positif bagi generasi muda, olahraga menjadi salah satu jalan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan mental yang tangguh.

Melalui Sasana Tinju X-Sector, pembinaan olahraga tinju menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan energi pemuda ke kegiatan yang produktif sekaligus membuka peluang meraih prestasi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Tinju bukan sekadar olahraga adu pukul, tinju adalah olahraga yang mengajarkan disiplin, ketahanan mental, kerendahan hati dan keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh,” kata CEO X-Sector Alif Abdurrahman saat peresmian di Jalan Tawangsari nomor 68, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Selasa (27/10).

Persemian ini dihadiri oleh Ketua Pertina Kota Semarang Rahmulyo Adi Wibowo, Ketua KONI Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara, dan Ketua Peradi SAI Luhut Sagala.

Menurut Alif, nilai-nilai itulah yang sejalan dengan semangat X-Sector Semarang untuk terus berkembang, berani menghadapi tantangan dan tidak pernah berhenti berlatih untuk menjadi lebih baik.

Dia menyebut banyak bakat petinju di Indonesia, tak terkecuali di Kota Semarang.

“Namun, bakat saja tidak cukup. Bakat membutuhkan tempat berlatih yang layak, pelatih yang kompeten, dan pembinaan yang berkelanjutan. Dari keyakinan itulah Sasana Tinju X-Sector Semarang lahir,” ujarnya.

Dia menjelaskan sasana ini dirancang sebagai ruang latihan yang aman, profesional, dan terbuka, serta support pembinaan atlet muda dan event tinju yang berkualitas.