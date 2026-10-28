League Cup 2026/2027: Ada Aturan untuk Pemain Asing

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Klub peserta League Cup 2026/2027 tidak bisa leluasa merotasi pemain asing sepanjang turnamen. Operator kompetisi I.League menetapkan setiap tim, baik dari Super League maupun Championship, hanya boleh menggunakan tiga pemain asing hingga kompetisi berakhir.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengatakan, klub wajib menentukan tiga pemain asing yang akan digunakan saat jendela pendaftaran pertama. Nama-nama tersebut tidak bisa diganti sebelum periode pendaftaran kedua dibuka.

Aturan ini menjadi perhatian bagi klub Super League yang memiliki banyak pemain asing. Sebab, jumlah pemain asing yang dimiliki klub tidak otomatis membuat mereka bisa bergantian menurunkan pemain dalam setiap pertandingan League Cup.

Asep menegaskan, tiga pemain yang didaftarkan pada periode awal harus menjadi pilihan klub sepanjang fase tersebut. Pergantian baru dapat dilakukan ketika jendela pendaftaran kedua dibuka.

“Jadi, berapa pun pemain yang dimiliki terutama Super League, ya, karena kan ada yang sampai 11 bahkan lebih atau di bawah itu, khusus untuk League Cup ini harus didaftarkan di window pertama,” kata Asep, Rabu (28/10).

“Maka hanya tiga itulah yang akan bisa dimainkan di sepanjang pertandingan, sampai nanti ada window kedua itu bisa diubah, dilakukan pergantian,” imbuhnya.

Pendaftaran pemain asing tahap pertama berlangsung hingga 2 November 2026, sehari sebelum kompetisi dimulai. Sementara itu, periode pendaftaran kedua dijadwalkan pada 2–14 Januari 2027.

Asep kembali mengingatkan bahwa klub tidak boleh mengganti pilihan pemain asing hanya karena kebutuhan pertandingan. Artinya, pemain yang tidak masuk dalam tiga nama awal tidak bisa dimainkan secara bergantian pada laga-laga berikutnya sebelum periode pergantian dibuka.