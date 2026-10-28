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Atlet Pencak Silat Porprov Jateng Meninggal Dunia, Sempat Jalani Operasi Patah Jari

Rabu, 28 Oktober 2026 – 12:15 WIB
Atlet Pencak Silat Porprov Jateng Meninggal Dunia, Sempat Jalani Operasi Patah Jari - JPNN.com Jateng
Ketua KONI Jateng Sudjarwanto (kiri) bersama Direkrur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha (kanan) memberikan keterangan tentang atlet pencak silat Porprov Jawa Tengah yang meninggal dunia di Semarang, Rabu (28/10/2026). ANTARA/I.C. Senjaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Atlet pencak silat Ayudiah Rivana Tridiandinata (19) meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Primaya Semarang, Rabu (28/10) pagi.

Atlet kontingen Kota Semarang pada Porprov Jawa Tengah 2026 itu sebelumnya menjalani operasi akibat patah jari tengah saat bertanding.

Direktur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha mengatakan petugas menemukan Ayudiah dalam kondisi tidak sadar ketika hendak membangunkannya sekitar pukul 05.30 WIB.

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Saat diperiksa, pasien sudah tidak bernapas dan tidak memiliki denyut jantung.

“Saat akan dibangunkan, pasien dalam kondisi tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada denyut jantung,” kata Aditya.

Penyebab kematian atlet yang turun di kelas A 45–50 kilogram itu hingga kini belum diketahui. Tim dokter belum dapat memastikan faktor yang menyebabkan Ayudiah meninggal dunia.

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Aditya menjelaskan, Ayudiah menjalani operasi pada Selasa (27/10), setelah mengalami patah jari tengah ketika bertanding pada Senin. Operasi dilakukan di RS Primaya Semarang, rumah sakit yang lokasinya tidak jauh dari arena pertandingan.

Menurut Aditya, tindakan medis tersebut bukan operasi mayor. Pasien juga sempat sadar setelah operasi sebelum menjalani perawatan di kamar.

Atlet pencak silat kontingen Semarang Ayudiah Rivana meninggal sehari setelah operasi patah jari. Tim dokter belum memastikan penyebab kematiannya.
Sumber antara
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TAGS   atlet pencak silat atlet silat porprov jateng 2026 Meninggal Dunia

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