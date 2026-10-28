Mayjen TNI Sriyanto: Jenderal Humanis yang Berbekal Pengalaman Menangani Karhutla

jateng.jpnn.com - Pengelolaan lahan gambut dan mangrove tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemetaan risiko, pemantauan kondisi lahan, serta keterlibatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang ingin diperkuat Mayjen TNI Sriyanto setelah dipercaya menjabat Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Salah satu langkah awal yang disiapkan ialah mempertemukan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan dalam workshop konsolidasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Oktober 2026 di Hotel Swarnabumi, Palembang, Sumatera Selatan.

Forum itu dirancang melibatkan pimpinan BPGMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), serta pihak swasta, termasuk PT Polaris dan Bank BRI.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus menyelaraskan pengalaman petugas di lapangan dengan dukungan teknologi. Koordinasi lintas sektor dinilai penting karena kebakaran di kawasan gambut berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari kondisi air hingga tata kelola lahan dan aktivitas manusia.

Sriyanto sendiri baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026. Bersama Prof. Satyawan Pudyatmoko yang menjabat kepala badan, pengangkatannya sebagai Wakil Kepala BPGMN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026.

Pernah Tangani Kebakaran di Way Kambas

Penanganan karhutla bukan persoalan yang sepenuhnya baru bagi Sriyanto. Saat bertugas di Lampung, dia pernah terlibat langsung dalam pemadaman kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Dalam operasi tersebut, pemadaman dilakukan dengan dukungan dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil tangki air, truk NPS, serta drone. Pengalaman di lapangan itu menjadi salah satu bekal yang relevan dengan tanggung jawabnya sekarang dalam perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.