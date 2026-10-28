Kematian Atlet Pencak Silat Kota Semarang, RS Primaya Buka Suara soal Dugaan Reaksi Obat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rumah Sakit (RS) Primaya buka suara soal kemungkinan reaksi obat dalam kasus kematian atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinita setelah menjalani operasi.

Direktur RS Primaya Kota Semarang Aditya Nugraha mengatakan dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih menjadi bagian dari penelusuran penyebab kematian pasien.

Dia menyebut Rivana masuk mendapatkan perawatan pada Senin (26/10) sore. Operasi dilakukan keesokan harinya, Selasa (27/10) pukul 18.00 WIB

Menurutnya, Rivana sempat sadar penuh setelah menjalani operasi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Pasien juga masih dapat berkomunikasi dan menggunakan gawai saat menjalani perawatan di ruang rawat inap.

Aditya menjelaskan petugas rumah sakit juga masih memberikan obat-obatan dan memantau kondisi atlet pencak silat yang berjuang di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XXVII 2026 Semarang Raya tersebut.

“Selama perawatan di ruangan kami pun juga masih komunikasi dengan pasien, kami berikan obat-obatan seperti biasa karena operasinya pun juga sebetulnya operasi yang bukan operasi mayor,” kata Aditya ditemui di RS Primaya Semarang, Rabu (28/10).

Dia menuturkan terjadinya reaksi obat, termasuk alergi, belum sepenuhnya dapat dikesampingkan, meskipun berdasarkan penilaian awal pihaknya kemungkinan tersebut relatif kecil.

“Kemudian kemungkinan-kemungkinan apakah alergi obat dan lain sebagainya tentunya memang tidak menutup kemungkinan, tetapi kami masih bisa prediksi itu kemungkinannya kecil,” ujarnya.