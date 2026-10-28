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Atlet Silat Porprov Jateng Meninggal Dunia, Tangis Nabila Pecah, Ingat Janji Naik Podium Bersama

Rabu, 28 Oktober 2026 – 13:10 WIB
Atlet Silat Porprov Jateng Meninggal Dunia, Tangis Nabila Pecah, Ingat Janji Naik Podium Bersama - JPNN.com Jateng
Nabila, teman seperjuangan Ayudiah Rivana Tridiandinita bertanding dalam cabang olahraga pencak silat di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XXVII 2026 Semarang Raya. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepergian Ayudiah Rivana Tridiandinita meninggalkan duka mendalam bagi Nabila. Bagi teman sekamarnya itu, Rivana bukan sekadar sahabat seperjuangan, melainkan sosok ceria yang selalu memberikan dukungan dan menguatkan orang-orang di sekitarnya.

Atlet pencak silat Kota Semarang tersebut dikenal memiliki semangat pantang menyerah. Di tengah perjuangan meraih medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XXVII 2026 Semarang Raya, Rivana juga menyimpan harapan untuk berdiri di podium bersama rekan-rekannya.

Namun, harapan itu tak sempat terwujud. Rivana yang lahir pada 14 Agustus 2007 itu, meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya saat bertanding pada Rabu (28/10) pagi.

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Rivana masih mengingat betul sosok sahabatnya itu. Keceriaan, kebaikan, dan dukungan yang diberikan Ayudiah kepada teman-temannya menjadi kenangan yang sulit dilupakan.

“Rivana itu orangnya baik banget buat teman-teman. Dia sangat mendukung, selalu membantu. Orangnya ceria dan positif,” ujar Nabila saat ditemui JPNN.com di lokasi cabang lomba Pencak Silat Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Rabu (28/10).

Bagi Nabila, kepergian Rivana bukan hanya kehilangan seorang teman sekamar. Dia juga kehilangan sosok yang selalu mengingatkan teman-temannya untuk terus berjuang dan menyelesaikan pertandingan hingga babak final.

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Nabila mengingat pesan Rivana yang ingin mereka sama-sama menuntaskan perjuangan di arena pertandingan. Rivana bahkan sempat menyampaikan keinginannya untuk naik podium bersama teman seperjuangannya.

“Dia selalu bilang kalau aku harus bisa. Kami harus bisa selesai sampai final. Kami harus terus berjuang. Ivana sempat bilang bakal ke sini dan bakal naik podium bareng,” ujar Nabila tak kuasa membendung air matanya.

Kepergian Ayudiah Rivana Tridianita meninggalkan duka mendalam bagi Nabila, pesan terakhirnya membekas.
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TAGS   jateng semarang pencak silat porprov jateng porprov jateng 2026 ayudiah rivana tridiandinata

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