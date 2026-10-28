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Polytron Dorong UMKM Kuliner Semarang Optimalkan Data Pelanggan dan WhatsApp

Rabu, 28 Oktober 2026 – 17:15 WIB
Polytron Dorong UMKM Kuliner Semarang Optimalkan Data Pelanggan dan WhatsApp - JPNN.com Jateng
Diskusi peluncuran UMKM Handbook: Panduan UMKM Naik Level di Semarang, Selasa (27/10). FOTO: Humas Polytron.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pencatatan transaksi secara manual masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Berdasarkan riset Polytron bersama Populix, sebanyak 48 persen pelaku UMKM masih mengandalkan pencatatan manual sehingga berpotensi menyulitkan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.

Temuan tersebut diungkap dalam peluncuran UMKM Handbook: Panduan UMKM Naik Level di Semarang, Selasa (27/10). Buku panduan itu menyajikan hasil riset lapangan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.

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Head of Public Communications Polytron Vina Julita Wijaya mengatakan sejumlah asumsi yang berkembang di kalangan pelaku usaha justru dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Salah satunya anggapan bahwa usaha harus segera membuka banyak cabang agar bisa berkembang.

Padahal, penguatan sistem operasional dan pencatatan transaksi menjadi bagian penting sebelum pelaku usaha melakukan ekspansi.

Data riset tersebut menunjukkan, 25 persen pelaku UMKM menghadapi kesulitan karena sistem dan prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) belum tertata. Pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual juga berpotensi membuat pengambilan keputusan bisnis hanya mengandalkan intuisi.

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“Dalam perjalanannya, banyak UMKM terhambat karena asumsi yang keliru. Handbook ini secara tajam mematahkan 5 mitos utama, disandingkan langsung dengan fakta lapangan,” kata Vina, Selasa (27/10).

Pencatatan yang teratur dapat membantu pelaku usaha memantau transaksi dan memahami kondisi bisnisnya. Dengan data yang lebih tertata, pelaku UMKM memiliki dasar untuk mengevaluasi kinerja usaha serta menentukan langkah pengembangan secara lebih terukur.

Sebanyak 48 persen UMKM masih mencatat transaksi manual. Polytron mendorong UMKM kuliner maju mamanfaatkan teknologi.
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TAGS   Jawa Tengah semarang umkm kuliner Polytron

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