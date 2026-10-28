KONI Soal Kematian Atlet Pencak Silat Semarang Seusai Cedera Jari Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengevaluasi kembali gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026.

Evaluasi ini merupakan yang kedua kalinya. Pertama, insiden meninggalnya atlet selam asal Kabupaten Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja (22) saat mengikuti nomor open water finswimming (OWF) 3.000 meter di kawasan Pantai Awann Costa, Kota Semarang, Minggu (25/10).

Insiden duka selanjutnya, yakni meninggalnya atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinata (19) pada Rabu (28/10). Rivana sebelumnya menjalani operasi jari tengah yang mengalami dislokasi saat bertanding pada kelas A putri 45–50 kilogram di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Senin (26/10).

Ketua Umum KONI Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko tak ingin insiden menelan korban jiwa dalam sebuah ajang olahraga.

“Selalu evaluasi ya. Kami tidak ingin terjadi ya. Maka selalu evaluasi dilakukan,” kata Sudjarwanto di Rumah Sakit (RS) Primaya Kota Semarang, Rabu (28/10).

Pihaknya telah bertemu keluarga korban di RS Primaya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Rivana.

Sudjarwanto mengatakan seluruh atlet yang mengikuti Porprov Jateng mendapat jaminan asuransi.

“Sudah bertemu keluarga, kami mengucapkan bela sungkawa. Semua atlet di Porprov dijamin oleh BPJS,” katanya.