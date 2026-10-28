Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Perkara yang Diusut Belum Terungkap

jateng.jpnn.com, KUDUS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10). Puluhan petugas datang menggunakan lima mobil dan memeriksa sejumlah ruangan di kantor tersebut.

Dikutip dari Antaranews, rombongan petugas KPK tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK terlihat memasuki beberapa ruangan, termasuk ruang kerja Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus.

Petugas lainnya juga terlihat bergerak dari ruang kepala kantor menuju gedung pelayanan yang berada di sebelahnya. Saat laporan ini disusun, kegiatan penggeledahan masih berlangsung.

Belum diketahui perkara yang mendasari penggeledahan tersebut. KPK maupun pihak Bea Cukai Kudus belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan dan hasil kegiatan itu.

Di tengah penggeledahan, aktivitas kantor tetap berjalan. Sejumlah pegawai masih menjalankan tugas, termasuk melaksanakan salat zuhur berjamaah.

Pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha juga masih berlangsung. Beberapa warga terlihat mengurus pengambilan pita cukai rokok di kantor tersebut.

Sementara itu, sejumlah personel Polres Kudus berjaga di depan kantor. Kendaraan dinas Satuan Samapta Polres Kudus turut terlihat berada di halaman selama kegiatan berlangsung. (antara/jpnn)