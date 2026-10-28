Pengembangan Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai, KPK Geledah Dua Lokasi di Kudus

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 dan menindaklanjutinya dengan menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus serta kantor PT Djarum.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu (28/10).

“Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus,” kata Budi.

Selain kantor Bea Cukai, tim penyidik juga menyasar kantor PT Djarum di Kudus. Namun, KPK belum membeberkan lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan maupun barang yang telah diamankan.

“Saat ini penggeledahan masih berlangsung,” ujar Budi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan penyidik tiba di Kantor Bea Cukai Kudus sekitar pukul 10.00 WIB dengan lima mobil. Puluhan petugas diperkirakan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Petugas berompi bertuliskan KPK terlihat memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus. Sebagian petugas juga terlihat berpindah dari ruangan kepala kantor menuju gedung pelayanan yang berada di sebelahnya.

Hingga pukul 16.30 WIB, penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus masih berlangsung.