8 Jam Geledah Bea Cukai Kudus, KPK Bawa Dua Koper dan Satu Tas

jateng.jpnn.com, KUDUS - Tidak ada pegawai Kantor Bea Cukai Kudus, Jawa Tengah, yang dibawa oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah penggeledahan pada Rabu (28/10).

Namun, sejumlah data diduga ikut diamankan penyidik dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Ruwiya Purnama Adie mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik kemungkinan hanya membawa salinan digital atau softcopy.

“Kami pastikan tidak ada pegawai yang dibawa KPK. Sepertinya hanya softcopy yang dibawa, karena sebelumnya juga ada pengecekan terhadap perangkat komputer milik kantor,” kata Ruwiya, Rabu (28/10).

Meski demikian, dia belum mengetahui secara pasti data maupun dokumen yang dibawa penyidik. Ruwiya memastikan tidak ada perangkat komputer kantor yang ikut diamankan, sedangkan kemungkinan penyitaan dokumen fisik masih belum dapat dipastikan.

Dia juga belum bisa menjelaskan secara terperinci proses pemeriksaan karena kegiatan tersebut berlangsung tertutup. Informasi mengenai pegawai yang dimintai keterangan, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap kepala kantor, juga belum diperolehnya.

“Kami belum bisa menyampaikan sampai nanti ada pernyataan langsung dari kepala kantor maupun teman-teman yang diperiksa hari ini (28/10),” ujarnya.

Menurut Ruwiya, pemeriksaan awal berlangsung di ruang utama Kantor Bea Cukai Kudus. Dia juga belum mengetahui latar belakang perkara yang sedang dikembangkan KPK maupun periode dugaan tindak pidana tersebut.