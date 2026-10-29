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Kekeringan di Pati Meluas, 81 Desa Krisis Air Bersih

Kamis, 29 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Kekeringan di Pati Meluas, 81 Desa Krisis Air Bersih - JPNN.com Jateng
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendistribusikan air bersih kepada warga desa yang membutuhkan, menyusul dampak musim kemarau panjang. ANTARA/HO-Bawaslu Pati.

jateng.jpnn.com, PATI - Krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat sebanyak 81 desa di 12 kecamatan kini membutuhkan pasokan air bersih.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Budi Martinus mengatakan jumlah desa terdampak terus bertambah. Sebelumnya, wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih masih berada di kisaran 70 desa.

“Sebelumnya hanya 70-an desa, kini bertambah menjadi 81 desa yang terdampak kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih,” kata Budi, Kamis (29/10).

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Perluasan dampak kekeringan juga terjadi di wilayah yang biasanya tidak mengalami kesulitan air saat musim kemarau. Dua di antaranya ialah Desa Klayusiwalan dan Tlogomojo di Kecamatan Batangan. Sejumlah desa lain juga mulai mengajukan permintaan bantuan.

BPBD kini menyalurkan sekitar 30 truk tangki air bersih setiap hari, meningkat dari distribusi normal yang berkisar 25 tangki.

Tak hanya jumlah desa yang bertambah, tingkat keparahan kekeringan juga meningkat di sejumlah wilayah. Jika pada 22 September 2026 kategori kekeringan berat tercatat di Kecamatan Gabus dan Jakenan, kini kondisi serupa meluas ke Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, dan Jaken.

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Sementara itu, Kecamatan Dukuhseti mengalami peningkatan dari kekeringan ringan menjadi sedang. Wilayah terdampak di kecamatan tersebut juga bertambah, dari semula satu desa menjadi empat desa.

Untuk mendukung penanganan bencana, Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar.

Kekeringan di Pati meluas ke 81 desa di 12 kecamatan. BPBD meningkatkan distribusi menjadi sekitar 30 truk tangki air bersih per hari, sementara Pemkab menyiapk
Sumber antara
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TAGS   kekeringan Pati krisis air bersih kemarau

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