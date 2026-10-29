Penggumpalan Darah Diduga Jadi Penyebab Kematian Atlet Silat Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan penggumpalan darah muncul sebagai salah satu kemungkinan penyebab kematian atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinita setelah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng).

Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya mengatakan penyebab kematian korban masih masuk dalam penyelidikan. Termasuk pengumpulan keterangan dari pihak Rumah Sakit (RS) Primaya Kota Semarang.

“Perkiraan dokter apakah ini mengalami penggumpalan darah. Mungkin itu darahnya anak ini kental atau apa gitu kami tidak tahu, tetapi diperkirakan seperti itu. Penggumpalan darah bisa saja masuk ke jantung ke organ yang vital gitu, tetapi kalau pascaoperasi tidak ada masalah masih sadar,” Kombes Erlin, Kamis (29/10).

Baca Juga: KONI Soal Kematian Atlet Pencak Silat Semarang Seusai Cedera Jari Tengah

Kendati begitu, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Pasalnya, pihak keluarga memutuskan untuk menolak autopsi terhadap jazad atlet berusia 19 tahun tersebut.

“Informasi dari dokter keluarga menolak untuk diperiksa lebih mendalam atau autopsi,” kata Kombes Erlin.

Ayudiah Rivana Tridiandinita mengikuti cabang olahraga (cabor) pencak silat kelas A putri 45–50 kilogram di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Senin (26/10).

Seusai cedera, Rivana dilarikan ke RS Primaya Kota Semarang. Rivana menjalani operasi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 18.00 WIB. Operasi dinyatakan lancar dan selesai sekitar pukul 19.30 WIB.

Korban dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi setelah operasi. Korban juga dilaporkan masih terlihat menggunakan gawai pada malam hari.