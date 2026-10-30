Kematian Atlet Pencak Silat Semarang Seusai Operasi Menyisakan Tanda Tanya, Ini Langkah Polisi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinita seusai berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng).

Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan penyelidikan dilakukan seusai Rivana menjalani operasi dislokasi jari tengah tangan kirinya di Rumah Sakit (RS) Primaya Kota Semarang.

“Terkait kejadian ini, kami telah melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mendalami penyebab meninggalnya korban setelah menjalani tindakan medis di rumah sakit,” ujar AKP Jumani, Kamis (29/10).

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Rivana mengikuti cabang olahraga (cabor) pencak silat kelas A putri 45–50 kilogram di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Senin (26/10).

Seusai cedera, Rivana dilarikan ke RS Primaya Kota Semarang. Rivana menjalani operasi pada Selasa (27/10) sekitar pukul 18.00 WIB. Operasi dinyatakan lancar dan selesai sekitar pukul 19.30 WIB.

Korban dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi setelah operasi. Korban juga dilaporkan masih terlihat menggunakan gawai pada malam hari.

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Namun, atlet berusia 19 tahun itu meninggal dunia pada Rabu (28/10) sekitar pukul 05.30 WIB.

“Peristiwa ini menyangkut nyawa seseorang, kami tetap melakukan penyelidikan, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan keluarga,” kata AKP Jumani.