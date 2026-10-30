Jaringan 5G Indosat Kini Menjangkau 96 Persen Wilayah Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison memperluas jaringan 5G di Semarang, Jawa Tengah. Perluasan ini menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan internet.

Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan cakupan jaringan 5G di Kota Semarang mencakup 96 persen.

“Melalui perluasan dan peningkatan jaringan Indosat 5G, kami ingin semakin banyak pelanggan merasakan pengalaman digital yang lancar dan responsif,” katanya, Jumat (30/10).

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Bagi masyarakat Semarang, kata Fahd, konektivitas yang baik makin penting untuk berbagai aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, menjalankan usaha, hingga menikmati hiburan.

Menurutnya, ada sejumlah titik yang menjadi perhatian dalam perluasan jaringan 5G di Kota Semarang.

Misalnya konektivitas andal yang mendukung mahasiswa dalam pembelajaran di lingkungan kampus, penguatan penjualan daring bagi pelaku kuliner dan UMKM, hingga di kawasan wisata yang menunjang pengunjung membagikan pengalaman di media sosial.

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“Bagi kami, pengembangan jaringan bukan hanya tentang teknologi, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam keseharian masyarakat,” katanya.

Tak hanya di kota, peningkatan jaringan 5G juga menyasar pusat aktivitas masyarakat, pendidikan, perdagangan dan ruang publik di Kabupaten Semarang.