Porprov Jateng Menelan 2 Korban Jiwa, KONI Mengevaluasi Besar-besaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga insiden dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026 menjadi bahan evaluasi bagi panitia penyelenggara dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Evaluasi itu terkait prosedur operasional standard keselamatan atlet menyusul tiga insiden di cabang olahraga (cabor) selam dan pencak silat.

Dari dua kasus pencak silat, satu atlet meninggal dunia di rumah sakit, sedangkan atlet lainnya mengalami kejang akibat benturan kepala yang dilaporkan telah membaik. Sementara atlet selam meninggal dunia saat berlaga.

Sekretaris Umum KONI Jateng Budi Santoso mengatakan setiap cabang olahraga memiliki prosedur operasional standar yang mengacu pada ketentuan pengurus besar masing-masing.

“Keselamatan atlet itu diutamakan. Wasit dan juri yang menentukan penghentian pertandingan harus sesuai prosedur, tetapi aspek keselamatan atlet menjadi prioritas bagi kami di PB Porprov (Jateng, red),” kata Budi dalam taklimat media di Semarang, Kamis (29/10).

Misalnya, prosedur pencak silat yang menerapkan hitungan ketika atlet terjatuh. KONI Jateng mendorong agar atlet yang membutuhkan pertolongan segera ditangani tanpa harus menunggu hitungan selesai.

“Begitu jatuh, wasit harus menentukan agar segera ditolong, tidak ada hitungan lagi,” ujar Budi.

Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada pengurus cabot di tingkat pusat maupun daerah apabila ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penanganan keselamatan atlet.