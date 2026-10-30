The 17th Epson International Pano Awards: Fotografer Thailand Raih Gelar Southeast Asia Open

jateng.jpnn.com - Fotografer asal Bangkok, Thailand, Wutimet Bunyasirisith, meraih gelar Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 dalam ajang The 17th Epson International Pano Awards.

Karyanya menampilkan lengkungan Cahaya Utara atau Aurora Borealis yang membingkai puncak gunung bersalju di Norwegia.

Foto berjudul The Emerald Arch Over Lofoten, Norway tersebut menjadi karya terbaik dalam kategori regional Asia Tenggara. Panorama itu memperlihatkan aurora yang melengkung di atas pegunungan, dengan pantulan cahaya langit terlihat di permukaan air pesisir yang tenang.

Bunyasirisith mengatakan proses pengambilan gambar berlangsung dalam kondisi alam yang ekstrem. Fenomena aurora yang begitu luas bahkan tidak dapat ditangkap seluruhnya menggunakan lensa ultra-wide 12 mm dalam satu bingkai.

“Satu-satunya pilihan saya adalah mengambil foto panorama. Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, saya menyadari bahwa aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung,” ungkap Bunyasirisith, Jumat (30/10).

Dia mengaku harus menghadapi suhu yang sangat dingin, angin kencang, serta berjalan menerobos air laut yang dingin demi mendapatkan komposisi yang diinginkan. Tantangan tersebut membuat hasil akhirnya menjadi pencapaian yang membanggakan baginya.

Penghargaan itu diumumkan Epson pada 30 Oktober 2026, seiring pengumuman para pemenang kompetisi fotografi panorama internasional yang memasuki penyelenggaraan ke-17. Epson Southeast Asia kembali menjadi sponsor utama bersama Epson Australia untuk tahun ketiga berturut-turut.

Regional Managing Director Epson Southeast Asia Siew Jin Kiat mengatakan kemenangan Bunyasirisith mencerminkan kemampuan fotografer Asia Tenggara menghasilkan karya berkualitas tinggi, termasuk dengan menjelajahi lanskap di berbagai belahan dunia.