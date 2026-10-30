Keributan di Puskesmas Kragan Rembang, Pemuda yang Berobat Diserang Kelompok Lain

jateng.jpnn.com, REMBANG - Perselisihan saat menonton pertunjukan orkes dangdut diduga menjadi pemicu keributan antarkelompok pemuda di Puskesmas Kragan I, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (28/10) malam.

Kasatreskrim Polres Rembang AKP Radytya Triatmaji Pramana mengatakan konflik tersebut bermula dari aksi saling senggol saat kedua kelompok menghadiri pertunjukan dangdut di Desa Kebloran.

“Informasi yang kami dapat ada lima orang. Mereka sebelumnya menghadiri konser dangdut yang berujung ricuh,” kata Radit, Jumat (30/30).

Menurut dia, perselisihan yang terjadi di lokasi hiburan itu berlanjut setelah kedua kelompok meninggalkan tempat pertunjukan. Situasi kembali memanas ketika mereka ternyata mendatangi Puskesmas Kragan I untuk mendapatkan perawatan medis.

Kepala Puskesmas Kragan I Arif Susanto mengatakan keributan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Sebelum insiden tersebut, empat pemuda datang secara bergantian ke unit gawat darurat (UGD) untuk mendapatkan penanganan atas luka yang mereka alami.

“Awalnya ada empat korban yang diantar satu per satu masuk ke UGD, kemudian dilakukan penjahitan,” ujar Arif.

Sejumlah rekan para pemuda itu kemudian menunggu di luar puskesmas. Sekitar 10 menit berselang, kelompok pemuda lain datang dan situasi berubah tegang.

Kelompok yang baru datang diduga membawa kayu dan senjata tajam, kemudian menyerang pemuda yang lebih dahulu berada di lingkungan puskesmas. Para pemuda yang diserang berusaha menyelamatkan diri, termasuk masuk ke ruang perawatan.