Samsung Galaxy Z Fold8 Hadirkan Fitur untuk Kerja Lebih Praktis, Ini Keunggulannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Smartphone layar lipat atau foldable kini tidak hanya menawarkan layar yang lebih luas. Bagi pengguna yang mengandalkan ponsel untuk bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, perangkat juga perlu mendukung multitasking, konektivitas yang fleksibel, serta keandalan untuk penggunaan sehari-hari.

Kebutuhan tersebut terasa ketika pengguna harus mengerjakan beberapa hal sekaligus melalui smartphone. Misalnya, membaca dokumen sambil mencari referensi di browser, kemudian berpindah ke aplikasi percakapan untuk membalas pesan. Aktivitas semacam ini memang terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan berulang kali, perpindahan antar-aplikasi bisa mengganggu alur kerja.

Layar yang lebih besar dapat memberikan ruang untuk membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Namun, ukuran layar saja tidak otomatis membuat pekerjaan menjadi lebih praktis. Pengalaman penggunaan juga bergantung pada kemampuan perangkat mengelola aplikasi, dukungan perangkat lunak, konektivitas, dan desain fisiknya.

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Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Smartphone ini membawa pengalaman delapan generasi pengembangan foldable Samsung, material Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan physical SIM dan eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan untuk perangkat dengan form factor layar lipat.

Lantas, bagaimana berbagai fitur tersebut mendukung kebutuhan pengguna yang ingin mengandalkan satu smartphone untuk bekerja sekaligus menjalankan aktivitas sehari-hari?

1. Tidak Hanya Mengandalkan Layar Besar, Aspek Engineering Juga Penting

Berbeda dari smartphone konvensional, perangkat foldable memiliki mekanisme engsel dan struktur yang memungkinkan layar dilipat. Karena itu, pengembangannya tidak hanya berfokus pada desain dan ukuran layar, tetapi juga pada bagaimana berbagai komponen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan.

Samsung Galaxy Z Fold8 dikembangkan dengan perhatian terhadap aspek rekayasa perangkat atau engineering. Samsung menggunakan Flex Titanium dan menyebut perangkat tersebut telah melewati lebih dari 100 reliability validation tests sebagai bagian dari proses validasi keandalan.