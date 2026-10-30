Viral Video Dugaan Penculikan Anak di Banyumas, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Video CCTV yang viral di media sosial dan dikaitkan dengan dugaan percobaan penculikan anak di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dipastikan merupakan kesalahpahaman.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas menyatakan tidak ditemukan fakta yang mendukung narasi percobaan penculikan dalam video tersebut setelah petugas meminta keterangan sejumlah saksi, orang tua anak, serta perempuan yang terekam kamera pemantau.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dhovan Oktavianton mengatakan klarifikasi dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus meluruskan informasi yang telanjur beredar di masyarakat.

“Setelah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak, informasi mengenai dugaan percobaan penculikan tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman,” kata Dhovan, Jumat (30/10).

Penyelidikan dilakukan personel Polsek Cilongok pada Kamis (29/10), mulai pukul 17.00 WIB hingga 21.40 WIB. Petugas menelusuri kejadian yang dilaporkan berlangsung di Grumbul Karanggondang, Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok.

Berdasarkan keterangan saksi dan orang tua anak, peristiwa itu bermula sekitar pukul 11.00 WIB ketika seorang siswi kelas V berinisial ASR (11) pulang sekolah dengan berjalan kaki.

Dalam perjalanan, seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor menawarkan bantuan untuk mengantarkannya pulang. Namun, ASR menolak tawaran tersebut karena tidak mengenal perempuan itu.

Setibanya di depan rumah seorang warga, ASR meminta pertolongan sambil menangis. Saksi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi orang tua anak untuk menjemputnya.