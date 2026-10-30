Kematian Letda Jihad di Gudang Senjata Kopassus, Letda AG Ditahan

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - TNI Angkatan Darat menahan Letda Inf AG yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penyidik menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam prosedur pengosongan senjata api.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penanganan perkara tersebut dilakukan secara objektif dan profesional. Penyidik telah menetapkan Letda Inf AG sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara.

“TNI Angkatan Darat menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid. Kami memastikan penanganan perkara ini berjalan secara objektif, transparan, dan profesional,” kata Donny, Jumat (30/10).

Dalam proses penyelidikan, Denpom Kopassus bersama unsur terkait telah memeriksa tempat kejadian perkara, mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan kelalaian dalam prosedur pengosongan senjata api. Letda Inf AG diduga mengokang pistol tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kamar peluru, sementara jarinya berada di area pelatuk.

Rekaman CCTV turut diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses hukum.

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“Letda Inf AG telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan. Berkas perkara beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami pastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Donny.

Barang bukti yang dilimpahkan kepada penyidik meliputi satu pucuk pistol, satu magazen, satu selongsong peluru, serta rekaman CCTV.