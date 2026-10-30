4 Hari Operasi Patuh Candi, 22.592 Pelanggaran Lalu Lintas Terjaring di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 22.592 pelanggaran lalu lintas tercatat selama empat hari Operasi Patuh Candi 2026 di Jawa Tengah. Dari angka itu, sebanyak 12.199 tilang.

Penindakan tilang sendiri terbagi menjadi dua, yakni secara ETLE sebanyak 11.076 pelanggar, dan 1.123 manual. Sementara itu, sebanyak 10.393 pelanggar yang diberi teguran

Selama empat hari terakhir, ada sebanyak 6.987 perkara pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm SNI. Disusul 626 perkara lawan arus, dan 496 berkenalpot brong serta 437 lainnya merupakan pelanggaran lampu lalu lintas.

Sementara itu, sebanyak 1.515 pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara.

Data lain, tercatat tercatat 186 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia enam orang, luka berat dua orang, dan luka ringan 232 orang.

“Operasi Patuh Candi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun budaya tertib berlalu lintas,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto, Jumat (30/10).

Kombes Yuliyanto mengatakan bahwa data tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan bersama,” katanya.