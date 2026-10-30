KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai setelah menggeledah kantor Bea Cukai di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/10).

Penggeledahan dilakukan di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidik menyasar barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi di sektor cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang-barang yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian perkara.

“Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai,” kata Budi.

Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik turut menyita uang tunai. Namun, KPK belum mengungkap jumlah uang yang diamankan maupun memastikan apakah uang tersebut ditemukan di kedua lokasi penggeledahan atau hanya salah satunya.

“Untuk nominalnya masih proses penghitungan,” ujar Budi.

KPK selanjutnya akan menelaah dan menganalisis barang bukti yang telah disita untuk mendukung proses penyidikan.

Penggeledahan di Semarang merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026 yang berujung pada penetapan sejumlah tersangka.