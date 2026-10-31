Kasus Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo, LBH Pertanyakan Prosedur Penggeledahan 2 Ponpes

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Sorotan mengarah pada langkah polisi yang menggeledah dua pondok pesantren (ponpes) dalam pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Dua lokasi yang digeledah polisi berada di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (27/10) dini hari.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyoroti sejumlah tindakan aparat saat menggeledah Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo. Dia menduga terdapat pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan ketentuan perlindungan anak dalam penindakan tersebut.

“Peristiwa ini patut mendapatkan perhatian serius. Bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia,” kata Chandra, Sabtu (31/10).

Dia menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari prosedur pemeriksaan saksi, waktu penggeledahan, perlindungan terhadap anak, hingga penghormatan terhadap hak perempuan.

Pertama, Chandra menyoroti prosedur pemeriksaan terhadap para santriwati dan ustazah yang dibawa ke kantor polisi. Menurutnya, mereka berstatus sebagai saksi, bukan tersangka ataupun orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

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Dia merujuk Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Chandra menilai tindakan aparat yang mendatangi pesantren dan membawa para santriwati secara paksa sekitar pukul 03.00 WIB perlu dievaluasi dari sisi prosedur pemanggilan saksi.