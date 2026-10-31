6 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan Selama Operasi Patuh Candi di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 186 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia enam orang, luka berat dua orang, dan luka ringan 232 orang terjadi selama empat hari Operasi Patuh Candi 2026 di Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan faktor penyebab kecelakaan antara lain tidak menjaga jarak aman, kurang berhati-hati saat mendahului maupun berpindah jalur, serta kondisi mengantuk dan kelelahan saat berkendara.

Menurutnya, Operasi Patuh Candi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan bersama,” katanya.

Dia menyoroti pentingnya menggunakan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, menjaga jarak aman, serta tidak memaksakan diri berkendara ketika mengantuk. “Itu merupakan hal sederhana yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan,” katanya.

Dia berharap Operasi Patuh Candi tahun ink dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara.

“Mari bersama-sama membangun budaya tertib berlalu lintas demi melindungi diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 22.592 pelanggaran lalu lintas tercatat selama empat hari Operasi Patuh Candi 2026 di Jawa Tengah. Dari angka itu, sebanyak 12.199 tilang.