Banjir dan Longsor Terjang Banyumas, BPBD Catat Ada 21 Kejadian

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Hujan yang mengguyur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10) dini hari memicu serangkaian bencana di sejumlah kecamatan. BPBD setempat mencatat 21 kejadian, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas Abdul Ladjis mengatakan berdasarkan pendataan sementara hingga pukul 08.47 WIB, terdapat 14 kejadian tanah longsor, lima banjir, dan dua cuaca ekstrem.

“Petugas BPBD Kabupaten Banyumas saat ini masih melakukan asesmen atau kaji cepat untuk mengetahui dampak dari kejadian bencana tersebut,” kata Abdul.

Laporan bencana tersebar di Kecamatan Wangon, Kebasen, Somagede, Purwojati, Ajibarang, Lumbir, Kemranjen, dan Rawalo. Jenis kejadian yang dilaporkan beragam, mulai dari luapan sungai, tanggul jebol, talud longsor, hingga pohon tumbang yang menghalangi jalan raya.

Sejumlah tanah longsor dilaporkan terjadi di Desa Klinting, Kecamatan Somagede; Desa Canduk, Kecamatan Lumbir; serta Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang. Longsor juga dilaporkan berdampak pada sejumlah fasilitas pendidikan, yakni SDN 3 Pageralang, SDN 4 Tipar Kidul, dan SDN Karangsari.

Sementara itu, banjir akibat luapan sungai terjadi di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, serta Desa Pengadegan dan Desa Klapagading Kulon di Kecamatan Wangon. Genangan juga dilaporkan muncul di sekitar SMP Negeri Wangon.

Di Kecamatan Kebasen, tanggul Sungai Jimblem yang berada di Desa Sawangan dilaporkan jebol. Adapun di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, pohon tumbang menutup akses jalan raya.

BPBD Banyumas masih mengumpulkan data untuk memastikan tingkat kerusakan dan dampak dari setiap kejadian. Hingga pendataan sementara tersebut dilakukan, kebutuhan mendesak bagi penanganan bencana juga masih diidentifikasi.