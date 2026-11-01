Agustina Memperkuat Kesejahteraan Guru Agama & Pesantren, Penerima Bisyaroh Naik 52 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meningkatkan kesejahteraan guru agama dan memperkuat pesantren diwujudkan melalui sejumlah program berkelanjutan.

Salah satunya dengan meningkatkan jumlah penerima bantuan insentif atau bisyaroh bagi pendidik keagamaan dan pelayan umat hingga 9.992 orang pada 2026.

Jumlah tersebut meningkat 3.420 orang atau 52,04 persen dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 6.572 penerima. Penambahan ini menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terhadap para pengabdi keagamaan yang selama ini berperan penting dalam pendidikan, pembinaan moral, serta kehidupan sosial masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setda Kota Semaranh Yudi Hardianto Wibowo mengatakan perhatian terhadap pendidik keagamaan dan pelayan umat merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan serta pelayanan keagamaan di Kota Semarang.

“Mereka menjalankan pengabdian yang manfaatnya dirasakan masyarakat, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan kehidupan sosial,” kata Yudi saat menghadiri Istighosah Akbar dan Napak Tilas Sejarah Santri Kota Semarang di Pondok Pesantren Salafi Luhur Dondong, Mangkang, Jumat (30/10).

Kegiatan bertema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" tersebut diikuti sekitar 2.700 peserta, terdiri atas 2.600 santri dan jemaah serta 100 tamu VIP. Hadir pula Ketua PCNU Kota Semarang KH Anasom, jajaran Forkopimda, dan sejumlah tokoh agama.

Peningkatan bisyaroh menjadi salah satu program yang menyentuh langsung kesejahteraan para guru agama. Secara rinci, penerima insentif guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) meningkat dari 3.000 menjadi 4.000 orang. Guru Madrasah Diniyah (Madin) bertambah dari 1.000 menjadi 1.390 orang.

Sementara itu, penerima dari kalangan guru Sekolah Minggu meningkat dari 250 menjadi 1.000 orang. Insentif juga diberikan kepada 1.000 perawat jenazah atau modin dan 885 marbot serta petugas kemakmuran masjid.