Bertemu Abu Bakar Ba’asyir, Wakapolda Jateng Ungkap Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan bertemu dengan Abu Bakar Ba’asyir terkait kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Pertemuan berlangsung kediaman pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo pada Sabtu (31/10). Brigjen Andi mendengar masukan, serta keluhan pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi yang berujung penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Quran pada Selasa (27/10).

Dia mempersilakan pihak pesantren menyampaikan keberatan apabila terdapat tindakan kepolisian yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Apabila ada keluhan terkait hal-hal di luar prosedur, kami berkomitmen melakukan tindakan secara tegas melalui Divisi Propam. Kami juga siap menjalin komunikasi dengan baik bersama para ulama,” ujar Brigjen Andi dalam keterangannya, Minggu (1/11).

Dia juga menekankan bahwa pertemuan tersebut tidak memengaruhi hasil penyidikan maupun pemeriksaan yang masih berjalan. Pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak setiap orang.

Menurutnya, siapa pun yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara tidak boleh mendapatkan stigma ataupun dirugikan nama baiknya akibat proses penegakan hukum.

“Kami juga menerima masukan-masukan yang konstruktif. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik tokoh agama maupun masyarakat,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta tidak membiarkan isu-isu yang belum tentu benar merusak hubungan baik antara masyarakat dan kepolisian.