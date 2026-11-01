Polri Mengevaluasi Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo dan Karanganyar

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Polri memastikan keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, akan didalami secara objektif dan profesional.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan kepolisian memahami peristiwa yang berlangsung pada dini hari tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat,” kata Johnny dalam siaran pers, Minggu (1/11).

Dia menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma kepada pesantren. Polri, menurut dia, mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat serta memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi.

Terkait pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan keluhan mengenai tindakan kepolisian akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Penggeledahan Terkait Kasus Pembakaran dan Perusakan

Berdasarkan penjelasan Polda Jawa Tengah yang disampaikan dalam siaran pers tersebut, penggeledahan pada 27 Oktober 2026 merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.