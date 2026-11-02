Ada Perubahan Pola Perjalanan Kereta Api di KAI Daop 4 Semarang, Begini Penjelasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang menyiapkan perubahan pola perjalanan sejumlah kereta api melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026. Salah satu penyesuaiannya ialah penambahan stasiun pemberhentian penumpang.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api.

"Perubahan pola perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan," kata Luqman , Minggu (1/11).

Menurut dia, penambahan titik pemberhentian memberi pelanggan lebih banyak pilihan untuk naik dan turun di stasiun yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal maupun tujuan perjalanan.

Kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat mobilitas antarkota dan kawasan aglomerasi. Selain memudahkan perjalanan masyarakat, peningkatan akses menuju stasiun dinilai berpotensi mendorong aktivitas perdagangan, pariwisata, dan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Gapeka 2026 mencakup sejumlah penyesuaian layanan, mulai dari jadwal keberangkatan dan kedatangan, pola perjalanan, hingga perpanjangan relasi kereta api lokal di wilayah Daop 4 Semarang.

KAI juga menginformasikan bahwa tiket perjalanan mulai 1 Desember 2025 telah dapat dibeli. Calon penumpang diimbau memeriksa kembali informasi perjalanan sebelum melakukan keberangkatan.

Luqman meminta pelanggan memastikan jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal dan tujuan sesuai dengan tiket yang telah dipesan.