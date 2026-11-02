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Ada Perubahan Pola Perjalanan Kereta Api di KAI Daop 4 Semarang, Begini Penjelasannya

Senin, 02 November 2026 – 11:25 WIB
Ada Perubahan Pola Perjalanan Kereta Api di KAI Daop 4 Semarang, Begini Penjelasannya - JPNN.com Jateng
Penumpang kereta api (Ilustrasi) Foto: Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang menyiapkan perubahan pola perjalanan sejumlah kereta api melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026. Salah satu penyesuaiannya ialah penambahan stasiun pemberhentian penumpang.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api.

"Perubahan pola perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan," kata Luqman , Minggu (1/11).

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Menurut dia, penambahan titik pemberhentian memberi pelanggan lebih banyak pilihan untuk naik dan turun di stasiun yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal maupun tujuan perjalanan.

Kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat mobilitas antarkota dan kawasan aglomerasi. Selain memudahkan perjalanan masyarakat, peningkatan akses menuju stasiun dinilai berpotensi mendorong aktivitas perdagangan, pariwisata, dan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Gapeka 2026 mencakup sejumlah penyesuaian layanan, mulai dari jadwal keberangkatan dan kedatangan, pola perjalanan, hingga perpanjangan relasi kereta api lokal di wilayah Daop 4 Semarang.

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KAI juga menginformasikan bahwa tiket perjalanan mulai 1 Desember 2025 telah dapat dibeli. Calon penumpang diimbau memeriksa kembali informasi perjalanan sebelum melakukan keberangkatan.

Luqman meminta pelanggan memastikan jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal dan tujuan sesuai dengan tiket yang telah dipesan.

KAI Daop 4 Semarang menyesuaikan pola perjalanan KA melalui Gapeka 2026, termasuk menambah stasiun pemberhentian dan memperpanjang relasi KA lokal.
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TAGS   perjalanan kereta api KAI Daop 4 Semarang stasiun Kereta Api

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