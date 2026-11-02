Dua Ponpes di Jateng Digeledah Polisi, Kecaman dari Kalangan Pesantren dan Persis Mengalir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Serbuan kecaman mengarah pada institusi Polri, seusai penggeledahan dua pondok pesantren (ponpes) yang berkaitan dengan pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Pada Selasa (27/10), polisi menggeledah Ponpes Hamalatul Quran Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan Rumah Quran Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Dua ponpes itu digeledah polisi sekitar pukul 03.00 WIB.

Dua ponpes itu diduga menjadi tempat persembunyian I, salah satu tersangka pembakaran Warung Mi Babi. Namun, polisi tak menemukan keberadaannya.

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Dalam proses penggeledahan, polisi bersenjata laras panjang dinilai membuat takut dan meninggalkan trauma mendalam bagi santriwati penghafal Al-Qur’an tersebut.

Di sisi lain, polisi juga membawa para santriwati yang masih di bawah umur untuk diperiksa ke Polres Sukoharjo. Namun, para santriwati itu dipulangkan karena dalam pemeriksaan tidak cukup bukti terlibat pembakaran Warung Mi Babi tersebut.

Langkah inilah yang membuat kecaman dari sejumlah ponpes dan organisasi Islam menyerbu institusi Polri, terutama Polda Jateng.

Kecaman pertama datang dari Ponpes Al Abqary Serang, Banten. Dalam kecamananya, para santriwati Ma'had Al Abqary menyampaikan keprihatinan mendalam dan solidaritas atas peristiwa penggerebekan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian di Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo.

“Pertama, kami mengecam setiap tindakan intimidasi, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap santriwati apabila dugaan tersebut terbukti benar,” kata seorang santriwati Ponpes Al Abqary dalam seruannya.