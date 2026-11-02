Juara Umum Porprov Jateng, Kontingen Kota Semarang Bakal Diguyur Bonus Rp 25,49 M

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anggaran sebesar Rp 25.491.500.000 disiapkan bagi kontingen Kota Semarang yang mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026.

Bonus itu akan direalisasikan pada 2027 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kontingen mengoleksi 410 medali, terdiri atas 177 emas, 121 perak, dan 112 perunggu.

Dari total kebutuhan anggaran mencapai Rp 25,49 miliar tersebut mencakup atlet sebesar Rp 20,102 miliar dan pelatih senilai Rp 5,3895 miliar. Besaran penghargaan atlet disusun berdasarkan kategori nomor pertandingan dan warna medali.

Untuk nomor perorangan, atlet peraih emas mendapat Rp 65 juta, perak Rp 32,5 juta, dan perunggu Rp 12,5 juta. Sementara itu, penghargaan pelatih ditetapkan sebesar Rp 19,5 juta untuk emas, Rp 10 juta untuk perak, dan Rp 6,5 juta untuk perunggu.

“Mempertahankan gelar juara umum tentu bukan hal yang mudah,” kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Senin (2/11).

Agustina menyebut keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil kerja bersama dan kebanggaan seluruh masyarakat Kota Semarang.

“Kami mengapresiasi perjuangan seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang telah membawa nama Kota Semarang. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat,” ujar Agustina.

Agustina berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga. Regenerasi atlet, peningkatan kualitas latihan, serta pengembangan kemampuan bertanding akan menjadi perhatian agar semakin banyak atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional.