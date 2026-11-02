Di Tengah Pemeriksaan Propam, Kapolres Sukoharjo Dimutasi

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Polri merotasi tiga perwira menengah melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Salah satu perubahan jabatan tersebut ialah pergantian Kapolres Sukoharjo, dari AKBP Andhika Dharma Sena kepada AKBP Indra Maulana Saputra.

Pergantian itu berlangsung saat Propam Mabes Polri masih memeriksa Andhika terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang berdampak pada anak-anak santri. Meski jabatan Kapolres Sukoharjo telah beralih, proses pemeriksaan internal terhadap Andhika tetap dilanjutkan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan evaluasi internal Polri. Dia menegaskan, setiap keluhan masyarakat yang menjadi perhatian publik harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

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“Polri tidak mengabaikan setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Senin (2/11).

Dalam keputusan tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena dimutasikan dari jabatan Kapolres Sukoharjo menjadi Pamen Stamaops Polri. Posisinya kini dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Adapun jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang. Sebelumnya, dia bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Trunoyudo menegaskan mutasi jabatan tidak menghentikan pemeriksaan internal terhadap AKBP Andhika Dharma Sena. Propam Mabes Polri tetap mendalami pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap prosedur dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut.

“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” jelasnya.