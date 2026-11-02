Layanan Logam dan Kayu BILK Disperindag Jateng Berstandar Mutu Internasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Balai Industri Logam dan Kayu (BILK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah (Disperindag Jateng) mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dengan audit surveilans.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen TSI Certification ini digelar pada Rabu (21/10). Upaya ini untuk memastikan konsistensi penerapan standar mutu layanan logam di Semarang dan mengintegrasikan ruang lingkup layanan kayu di Kabupaten Jepara.

Menurut Kepala BILK Disperindag Jateng Husni, keberhasilan mempertahankan sertifikasi dan menambah ruang lingkup layanan kayu ini merupakan langkah konkret balai dalam menyelaraskan mutu layanan di seluruh unit kerjanya.

“Penambahan ruang lingkup ini memastikan bahwa layanan industri kayu kami di Jepara kini resmi beroperasi dengan standar mutu internasional yang sama terstrukturnya seperti layanan logam di Semarang,” kata Husni, Senin (2/11).

Dalam proses pendampingan audit surveilans dan penambahan ruang lingkup ini, BILK didampingi oleh PT Yura Prima Solusindo sebagai tim konsultan ahli.

CEO PT Yura Prima Solusindo Wahyu Adi Saputro mengapresiasi komitmen BILK Disperindag Jateng dalam melengkapi cakupan sertifikasi layanannya.

Menurutnya, penambahan ruang lingkup layanan kayu di Jepara melengkapi sertifikasi ruang lingkup logam di Semarang yang telah berjalan sebelumnya.

“Ini menunjukkan keseriusan manajemen BILK dalam melembagakan budaya mutu secara menyeluruh pada seluruh fokus layanannya. BILK menjadi teladan yang sangat baik bagi instansi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Wahyu Adi. (ink/jpnn)