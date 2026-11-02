Diserbu 25 Ribu Penonton, Live Project 2026 Jadi Pesta Musik Akbar di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 25 ribu penonton tercatat meramaikan Live Project 2026 di Lanumad Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (31/10) malam.

Project Director Liveproject 2026 Adi Sudono Rahmat mengatakan antusiasme penonton sepanjang acara menjadi bukti bahwa Live Project terus menjadi salah satu ruang pertemuan dan perayaan musik yang dinantikan di Semarang.

“Acara ini berhasil menghadirkan lebih dari 25 ribu pengunjung yang datang untuk menikmati satu hari penuh perayaan musik bersama musisi lintas generasi,” kata Adi, Senin (2/11).

Adi menyebut Live Project tahun ini yang mendatangkan GME, Lomba Sihir, Kunto Aji, Mahalini, The Changcuters, Afgan, dan Sheila On 7 mendapat respons positif dari para pengunjung.

“Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh Livepeople, musisi, sponsor, partner, serta semua pihak yang terlibat,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya sebagai penyelenggara juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara dan menyampaikan permohonan maaf kepada pengunjung

“Seluruh masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang,” tuturnya. (ink/jpnn)