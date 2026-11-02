Langkah Pemkab Sukoharjo di Tengah Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sibuk menangani insiden penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran oleh polisi buntut kasus pembakaran warung mi babi.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengajak masyarakat menyikapi secara bijak polemik penggerebekan ponpes putri yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban tersebut.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kami bersama. Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha mencari solusi agar situasi ini bisa kembali baik. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi,” ujarnya, Senin (2/11).

Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi narasi di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu kerukunan antarumat beragama.

Sapto juga meminta masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah karena didahului sejumlah kejadian sebelumnya.

“Kami mengajak masyarakat percaya penuh bahwa proses hukum berjalan. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa peristiwa sebelumnya. Jadi, informasi yang diterima masyarakat harus utuh, tidak hanya dari satu sudut pandang,” katanya.

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Sapto juga menyinggung munculnya berbagai narasi di media sosial yang belakangan memicu kegaduhan. Dia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konflik keagamaan.

“Ini bukan konflik terkait keagamaan. Sepanjang seluruh informasi bisa disampaikan secara utuh kepada masyarakat dari berbagai sudut pandang, saya kira persoalan ini bisa disikapi dengan bijak,” ujarnya.