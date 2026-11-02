JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Langkah Pemkab Sukoharjo di Tengah Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Langkah Pemkab Sukoharjo di Tengah Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Senin, 02 November 2026 – 19:55 WIB
Langkah Pemkab Sukoharjo di Tengah Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran - JPNN.com Jateng
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo bersama Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sibuk menangani insiden penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran oleh polisi buntut kasus pembakaran warung mi babi.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengajak masyarakat menyikapi secara bijak polemik penggerebekan ponpes putri yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban tersebut.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kami bersama. Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha mencari solusi agar situasi ini bisa kembali baik. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi,” ujarnya, Senin (2/11).

Baca Juga:

Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi narasi di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu kerukunan antarumat beragama.

Sapto juga meminta masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah karena didahului sejumlah kejadian sebelumnya.

“Kami mengajak masyarakat percaya penuh bahwa proses hukum berjalan. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa peristiwa sebelumnya. Jadi, informasi yang diterima masyarakat harus utuh, tidak hanya dari satu sudut pandang,” katanya.

Baca Juga:

Sapto juga menyinggung munculnya berbagai narasi di media sosial yang belakangan memicu kegaduhan. Dia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konflik keagamaan.

“Ini bukan konflik terkait keagamaan. Sepanjang seluruh informasi bisa disampaikan secara utuh kepada masyarakat dari berbagai sudut pandang, saya kira persoalan ini bisa disikapi dengan bijak,” ujarnya.

Polemik penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran memanas, Pemkab Sukoharjo mengajak warga menjaga kerukunan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng polres sukoharjo pemkab sukoharjo ponpes hamalatul quran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU