Kapolres Sukoharjo & 3 Anak Buahnya Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dinonaktifkan akibat penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran buntut pengembangan pembakaran Warung Mi Babi, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (2/11).

Penonaktfan ini juga menyasar kepada Kasat Reskrim Polres Sukoharjo Iptu Agung Sudewo, Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Sukoharjo Ipda FA dan Kanit PPA Polres Sukoharjo Ipda Rangga AP

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keempat terperiksa sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Divpropam Mabes Polri.

Baca Juga: Langkah Pemkab Sukoharjo di Tengah Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut, yakni proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah dan pendalaman dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan.

“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” katanya, Senin (2/11).

Pihaknya menyatakan proses pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat masih berjalan.

Menurutnya, langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan,” ujarnya. (ink/jpnn)