Mutasi Polri 3 Pamen Seusai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menunjuk Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) menjadi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo.

AKBP Indra menggantikan AKBP Andika Dharma Sena yang tersandung insiden penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (27/10) dini hari.

Penggeledahan ponpes putri tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada September 2026 lalu.

“AKBP Indra Maulana Saputra dari Kapolres Boyolali menjadi Kapolres Sukoharjo, dan AKBP Christopher Adhikara Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng menjadi Kapolres Boyolali,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (2/11).

Dari perkara ini, Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dinonaktifkan bersama Kasat Reskrim Polres Sukoharjo Iptu Agung Sudewo, Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Sukoharjo Ipda FA dan Kanit PPA Polres Sukoharjo Ipda Rangga AP.

Terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut, yakni proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah dan pendalaman dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan.

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“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” katanya.

Menurutnya, langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.