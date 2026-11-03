Polda Jawa Tengah Melarang Personel Menggunakan Rokok Elektrik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anggota Polri dan pegawai negeri di lingkungan Polda Jawa Tengah wajib mematuhi larangan penggunaan rokok elektrik yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2026. Personel yang terbukti melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi sesuai aturan internal Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Yuliyanto menegaskan pihaknya siap menerapkan kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di lingkungan institusi Polri.

“Personel yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan dan mekanisme internal Polri,” kata Yuliyanto, Senin (2/11).

Menurut dia, larangan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus penguatan disiplin di lingkungan kepolisian. Seluruh personel diminta menaati ketentuan tanpa terkecuali.

Yuliyanto mengatakan kebijakan itu juga sejalan dengan program prioritas Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, yakni penguatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) dan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kedua program tersebut diarahkan untuk membantu memutus mata rantai narkoba dan kejahatan sejak dini.

“Larangan penggunaan rokok elektrik ini bukan sekadar aturan internal, tetapi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

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Dia menjelaskan, Kapolda Jateng menekankan pentingnya integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas, menaati aturan, dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba.

Menurut Yuliyanto, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan internal kepolisian. Dengan begitu, personel diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan dan menjauhi narkotika.