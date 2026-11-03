Polemik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Gus Yasin Minta Maaf

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta maaf atas polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran terkait kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Kabupaten Sukoharjo.

Taj Yasin menyebut akan berpihak kepada para santriwati dan pengasuh yang trauma akibat peristiwa penggeledahan pada Selasa (27/10) dini hari tersebut.

“Kami minta maaf apabila ada ketidaknyamanan di Jawa Tengah dan tentu kami akan berpihak kepada masyarakat kita terkhusus pondok pesantren untuk mengawal memberikan pendampingan kepada masyarakatnya,” kata Gus Yasin sapaan karibnya dikonfirmasi, Selasa (3/11).

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Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan turun tangan mendampingi psikologis maupun psikososial terhadap para santriwati yang masih berusia di bawah umur tersebut.

Termasuk soal penanganan perkara pidana pembakaran Warung Mi Babi yang sedang ditangani oleh aparat kepolisian.

“Kami meminta juga untuk kasus ini ada transparansinya, lalu ada keterbukaan selama penanganan kasus-kasus baik itu yang ada di pondok pesantren maupun yang ada kaitannya dengan warung (mi babi, red),” ujarnya.

Sebelumnya, Gus Yasin menyatakan pentingnya penertiban lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki izin operasional. Pasalnya, nama Hamalatul Quran tidak terdaftar sebagai ponpes dalam data Kementerian Agama (Kemenag).

Dia menilai keberadaan rumah tahfiz yang belum memiliki izin perlu ditelusuri, terutama untuk memastikan pengelolaan, tenaga pengajar, dan sistem pendidikannya.